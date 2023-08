Maurizio Nicita al Festival della letteratura sportiva presenterà “La stoccata vincente”. Capus3sGivova (2-7 ottobre)

Un altro grande appuntamento al Festival della letteratura sportiva a Napoli, sarà quello che vedrà protagonista Maurizio Nicita co-autore di: ‘LA STOCCATA VINCENTE. Come ho sconfitto la malattia e conquistato i miei sogni’ ed. Sperling & Kupfer.

Nicita, giornalista della Gazzetta dello Sport e scrittore, in questo testo narra la vita e la carriera di Paolo Pizzo, due volte campione mondiale di spada nello sport e nella vita vincitore contro un tumore al cervello.

Il libro vinse il premio il Bancarella sport nel 2017 e da esso è ora stato tratto l’omonimo film TV di Rai 1 in onda a settembre in prima serata, prodotto da Anele in collaborazione con Rai Fiction, con Alessio Vassallo e Flavio Insinna e la regia di Nicola Campiotti.

Per l’occasione Sperling & Kupfer ripubblica il volume in una nuova edizione aggiornata con le ultime imprese di Paolo: dalla nascita delle figlie, alla laurea in Scienze motorie, dalla medaglia olimpica allo straordinario secondo Mondiale vinto.

II 12 ottobre 2011 è una giornata indimenticabile per Paolo Pizzo: con un’ultima, decisiva «stoccata vincente», diventa campione del mondo. Proprio a Catania, la sua città, e questa vittoria non potrebbe essere più bella. È il primo successo pieno, netto, esaltante. Ma c’è un’emozione segreta, in quel risultato, qualcosa che era sepolto e inaspettatamente riemerge in quel momento: il tumore al cervello che avrebbe potuto allontanarlo per sempre dalla scherma, dalla vita. Paolo è un tipo combattivo, ma questa volta l’avversario fa paura. Nei mesi in cui affronta gli esami, i ricoveri, l’operazione, il ragazzo comincia a capire l’importanza di avere una grande squadra alle spalle: un padre come un allenatore, che non permette cedimenti e ha una fiducia incrollabile nelle sue risorse, un gruppo unito di persone care che sanno dare sostegno, un rigoroso programma di recupero. La stessa situazione che ritroverà più avanti, una volta intrapresa la carriera agonistica, quando un maestro straordinario e un lavoro appassionante lo aiuteranno a plasmare e a scolpire un carattere un po’ troppo esuberante. In questo libro il campione toglie la maschera per raccontare come si possono vincere le gare più dure. Una testimonianza schietta, diretta, per affermare che la felicità, nello sport come nella vita, non è la conquista di un record, ma una grandissima voglia di vincere.