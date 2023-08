Lozano sì al Psv, il Chucky sa bene che rischia di restare un anno in tribuna. Domanda e offerta. Minusvalenza per AdL

È la magia del mercato e sarà sempre complicato comprendere come possano mai avvicinarsi due entità così distanti economiche: ma ci sono accadimenti che sfuggono agli umani, sarà il potere dei soldi o quello delle strategie, e comunque tra Napoli e Psv non è finita, anche se pareva ormai non ci fosse nient’altro da aggiungere a quanto già detto. Però tutto ciò che ci sembra irragionevole, ad un certo punto sembra possa diventare realizzabile e Hirving Lozano non è ancora pronto a rimettersi in viaggio verso Eindhoven ma almeno non deve neppure riporre la valigia in un armadio: le voci di dentro, quelle che lui avverte da un orecchio e pure dall’altro, inducono ad un cauto ottimismo e almeno non c’è la palude intorno a sé.

Factory della Comunicazione