Le considerazioni di Antonello Perillo sul partente Lozano

“154 partite tra #SerieA, #ChampionsLeague , #EuropaLeague e #CoppaItalia, con 30 gol realizzati e non so quanti assist prodotti, non sono bastate a Hirving #Lozano per entrare del tutto nel cuore della tifoseria azzurra. Il messicano, velocissimo e forte nell’attaccare la profondità, sarà ricordato per alcune prestazioni maiuscole (per me su tutte quella a Francoforte in Champions lo scorso febbraio) e per tante partite dal rendimento opaco.

Credo che abbia eccessivamente sentito il peso di concorrenti importanti su entrambe le fasce (#Callejon e #Politano a destra, #Insigne e poi #Kvaratskhelia a sinistra). Torna al #PSV, da dove era arrivato, e dove sembrava un crac al punto da spingere #Ancelotti a far investire a #DeLaurentiis nell’estate del 2019 quasi 40 milioni di euro”.

Così il giornalista Antonello Perillo su Facebook.