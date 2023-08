Fedele critico: “Lobotka tocca meno palloni rispetto allo scorso anno”

Enrico Fedele, opinionista e dirigente, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte:

“E’ vero, Lobotka tocca meno palloni rispetto allo scorso anno. Potrebbe anche essere che non si senta molto bene. Diciamo che giocano a tre, forse non è ancora al 100% della forma e poi diciamo anche gioca un po’ più basso e deve farlo. Io dico che in questo momento il Napoli è più debole dell’anno scorso ma anche le altre squadre. Dunque, il Napoli resta favorito. Quest’anno si vede subito che non si fa un pressing molto alto perché c’è un gioco diverso. Secondo me la forza del Napoli, in questo momento, è la corsia di destra che mi sembra quella di sinistra di Sarri con Hamsik-Ghoulam-Insigne. Oggi Di Lorenzo, Anguissa e Politano, strepitosi. Prima gli esterni entravano già dal centrocampo, adesso vanno più sulla sovrapposizione, cercando il cross, anche se a sinistra, proprio perché Raspadori si accentra, c’è meno proposta di gioco. Osimhen deve ancora migliorare molto sul piano tecnico. È arrivato a digiuno, è cresciuto – ora sta al primo piatto – e dovrà prendere il secondo, il contorno e la frutta. La gestione di Natan non mi convince. Certo il giocatore non è un difensore puro. I giocatori arrivati non sono pepite d’oro ma sono oro di Bologna. Natan non gioca perché non è pronto e non è un difensore puro. L’altro, Cajuste, è pieno di furore, agonismo ma al massimo può sostituire Anguissa e non Lobotka. Raspadori non si sa dove deve giocare. Per me ha un solo ruolo, è un attaccante e negli ultimi 15 metri è l’unico che tira in porta e allora bisogna trovare la formula. Per me un po’ di confusione ce l’ha pure Garcia che non so se sia convinto o vuole accontentare il presidente. Credo che la squadra che può dare fastidio al Napoli potrebbe essere l’Inter. Negli spogliatoi il presidente non deve entrare. Quando ieri De Laurentiis è entrato ha voluto sottolineare che comanda lui. Negli spogliatoi può entrare solo l’allenatore. Garcia sicuramente fa giocare la squadra con più copertura in difesa. Come era la sua Roma di 10 anni fa, quando aveva una squadra fisica, soprattutto in mezzo al campo. Per me quello che ha detto Garcia su Kvara sono balle. Kvara non gioca perché, secondo me, c’è il nodo Raspadori. La fortuna del Napoli è stato il mancato ingaggio di Veiga perché abbiamo un Zelinski che danza sul pallone. L’alternativa al polacco può essere Elmas ma anche Raspadori. Garcia preferisce la fisicità alla tecnica in difesa. Con Oliveira c’è meno spinta ma più copertura. De Laurentiis è il miglior presidente dal punto di vista economico e di gestione ma è il peggiore nella comunicazione e nel rispetto dei diritti degli altri. In questo momento Anguissa, Lobotka e Zelinski formano il miglior centrocampo d’Italia”.