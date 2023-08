Colloquio Di Bello-Fourneau sul rigore non dato al Bologna, novità in arrivo

Non sarà la prima volta, ma sarà comunque una delle occasioni più interessanti per capire. Il rigore negato dall’arbitro Di Bello, e dal Var Fourneau, in Juventus-Bologna che ha fatto infuriare Thiago Motta e l’AD bolognese Claudio Fenucci, sarà la portata principale della conferenza del 1° settembre a Coverciano in cui gli arbitri faranno il punto sulle prime due giornate di Serie A.

Cosa si sono detti Di Bello e Fourneau al microfono per non rivedere l’episodio? Se lo chiedono in tanti. E a breve – secondo quanto riportato da La Repubblica – ci sarà l’occasione di ascoltare la conversazione intercorsa tra i due dopo l’intervento di Iling-Junior su Ndoye a pochi passi dalla linea di porta. «Un errore evidente, prima dell’arbitro e poi dei due uomini in sala VAR», il commento dell’AIA. Sbaglio che costerà uno stop ai due arbitri ma anche all’aiuto VAR Nasca, altrettanto responsabile.

Quando la FIGC chiuderà l’accordo per gli audio su DAZN certamente sarà possibile ascoltare l’episodio in tv. Nell’attesa è facoltà del designatore Rocchi usare l’audio degli episodi a scopi didattici, per illustrare quale sia stato l’errore e perché sia capitato. Per questo, venerdì, sarà possibile avere l’occasione di ascoltare i dialoghi tra VAR e arbitro.

Fonte Calcio&Finanza