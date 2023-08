Varriale: “Kvara e Osimhen due fuoriclasse, è un lusso averli in Serie A”

“Kvara e Osimhen sono due fuoriclasse, due che sono un lusso dato il livello della Serie A attuale. Il georgiano è stato tenuto in panchina per questioni di condizione ma ha subito illuminato la partita come lui solo sa fare una volta entrato. Lindstrom? Il calcio moderno ci insegna che ci si basa molto oggi sui calciatori che tra le linee possono rompere le difese avversarie con una giocata di fantasia, per cui credo che si tratti di un acquisto in linea con ciò che il Napoli ha in mente e con la direzione del gioco del calcio in generale. Giocatore interessante e molto forte sugli esterni. , due che sono un lusso dato il livello dellaattuale. Il georgiano è stato tenuto in panchina per questioni di condizione ma ha subito illuminato la partita come lui solo sa fare una volta entrato. Lindstrom? Il calcio moderno ci insegna che ci si basa molto oggi sui calciatori che tra le linee possono rompere le difese avversarie con una giocata di fantasia, per cui credo che si tratti di un acquisto in linea con ciò che ilha in mente e con la direzione del gioco del calcio in generale. Giocatore interessante e molto forte sugli esterni.

Mancini? Premetto che ha fatto un ottimo lavoro ed esistono offerte irrinunciabili per tutti, anche per i ricchissimi. Il modo di uscita però è importante: non ci sarebbe stato nulla di male se il c.t. avesse espresso prima la sua stanchezza e insoddisfazione piuttosto che farlo in questo modo, anche perché già si sapeva che i rapporti non erano quelli di un tempo. Sarebbe bastato dire che non c’era più l’energia di continure, sarebbe stato tutto più chiaro. Magari ciò che Mancini ha detto sul non sentirsi salvaguardato è anche in parte vero, ma l’uscita di scena non è stata delle migliori.

Non si tratta di certo di una trattativa sviluppata in due giorni, nonostante gli arabi abbiano un potere importante. Lukaku? Il suo acquisto si sposa con le idee di Mourinho: poter avere uno come lui lì davanti è di certo un bene per una squadra che sviluppa come la Roma. Dopodiché dico che il modo di costruire la squadra non è dei più sani, ogni anno si è punto e da capo e non vi è un progetto a lungo termine. Bisognerebbe dirlo a chi critica il Napoli per la sua gestione che invece va proprio in questa direzione virtuosa”.