Partitina in campo a fine gara, altra novità introdotta dal team di Garcia

Il Napoli ha battuto il Sassuolo, per 2-0, ieri sera al Maradona per la seconda giornata di campionato, la prima in casa al Maradona da Campioni d’Italia. Ma al triplice fischio dell’arbitro, i “panchinari” si sono esibiti in campo in una partitina, come scrive Il Mattino. “C’è ancora folla in mezzo al campo ben oltre il fischio finale. Mentre chi ha giocato si concede a taccuini e telecamere, chi è rimasto in panchina o poco utilizzato si esibisce in una partitina «sei contro sei» su parte ridotta del campo: Cajuste, Elmas, Ostigard, Mario Rui e gli altri danno spettacolo sotto lo sguardo quasi sorpreso dello staff tecnico del Sassuolo. Altra novità introdotta dallo staff tecnico di Garcia che invece qualche minutino in più del solito l’ha dovuto trascorrere negli spogliatoi prima di presentarsi in sala stampa. Motivo? Strano a dirsi ma andava calmato Osimhen, stranamente nervoso al fischio finale e la scena non è passata inosservata. Cioè questa: in pieno recupero Elmas, Raspadori e Simeone sprecano occasioni a ripetizione per arrotondare il risultato”.

Factory della Comunicazione