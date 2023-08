Il Mattino – Di Lorenzo capitano al Napoli, e non solo

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ormai si è confermato non solo difensore di spessore e qualità, ma anche indispensabile in tutte le zone del campo, se ancora qualcuno non lo avesse capito. Ma Di Lorenzo potrebbe diventare anche il capitano della Nazionale, come scrive Il Mattino. “Un trattore Di Lorenzo a destra, come al solito tra i migliori. Ha spinto come un matto per limitare Laurientè, è andato in gol alla sua maniera e per lui pare che sia pronta anche la fascia di capitano della Nazionale. «Stiamo maturando nella gestione del pallone ha spiegato il difensore e comunque abbiamo disputato una buona partita, con Politano mi trovo bene perché cerchiamo di non dare punti di riferimento agli avversari. Siamo partiti forte rispetto alla gara con il Frosinone: ci sono tutti i presupposti per fare un’altra bella stagione»”.

