IL Cds vota gli azzurri: Kvara assaggi deliziosi, Osimeh uomo squadra, ossessione Di Lorenzo e Piotr un mostro

Le pagelle di Fabio Mandarini (Cds)

Garcia (all.) 7 – Piacere, Rudi: 2-0. Con 25 tiri e il 67% di possesso. Presentazione buona al Maradona: 4-3-3 molto fluido che in fase offensiva diventa 4-2-4. Con Jack praticamente seconda punta preferito a Kvara e Zielinski più avanzato con ottimi risultati.

Meret 6

Seconda serata da spettatore, modello Frosinone.

Di Lorenzo 7,5

Serve Jack sul palo e Politano sul primo rigore col tacco: 12 minuti di show ma il sipario non cala. Un’ossessione a destra: volate, rifornimenti, idee, il gol. Ala più che terzino. Un gigante ogni volta di più.

Rrahmani 7

Puntuale su Laurienté e su un’infilata di Viña. Sereno con Pinamonti e Mulattieri, sicuro in generale. Senza pause.

Juan Jesus 6,5

Come il collega: di testa, di piede e nella gestione. Con le agevolazioni della superiorità, certo.

Ostigard (45’ st) sv

Olivera 6

Toljan e Bajrami fanno qualcosina nel primo tempo ma Jack lo aiuta e così ha spazi per spingere. Che però non sfrutta sempre ad hoc.

Anguissa 6,5

In mezzo dirige Frank. Alza e abbassa i ritmi contro Lopez. Alimenta, tipo aiuto regista, affonda quando può e sfiora il gol di testa.



Lobotka 6,5

Basso, e molto, davanti alla difesa. Sono le nuove consegne e si deve abituare a una regia fatta anche di cambi e profondità. Solido in fase di non possesso.

Elmas (39’ st) sv

Zielinski 7,5

A volte sembra che si cimenti con il basket per i no-look, con il biliardo per le imbucate o con qualsiasi disciplina elegante per come danza e accarezza il pallone di prima. Poi ti rendi conto che è semplicemente un mostro di tecnica e intelligenza calcistica. In fase attiva si alza dietro la punta. Gli manca solo il gol (che cerca).

Cajuste (39’ st) sv

Politano 7

Intensità e velocità. E’ in forma, in fiducia, e prova la giocata senza paura: punta e salta, crea superiorità, e si prende il primo rigore e difende. Non gli va giù la sostituzione.

Kvaratskhelia (17’ st) 6,5

Entra e dopo due minuti dipinge come Kvaravaggio l’assist per Di Lorenzo-gol. Olé. Ha bisogno di minuti e ritmo, ma sono assaggi deliziosi.

Osimhen 6,5

Comincia con un rigore perfetto: e sono 3 gol in due partite. Nella ripresa ne sbaglia un paio; uno di testa in mezzo all’area dopo salto in alto, il pezzo forte. Cede il secondo rigore a Raspadori: uomo squadra.

Raspadori 5,5

Dentro per Kvara a sinistra, a sorpresa, e dopo 55 secondi prende un palo pieno. Tanta fase difensiva e spesso da seconda punta. Impegna Consigli e Osi gli offre il rigore: che manda in curva dopo finte e passo doble.

Simeone (39’ st) sv

Fonte: CdS