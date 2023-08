Chi è Jasper Lindstrom, tutto sull’ultimo acquisto del Napoli

Sembra ormai fatta, Jasper Lindstrom è ormai in Italia pronto a sostenere le visite mediche propedeutiche alla formalizzazione del suo passaggio al Napoli. Andiamo a scoprire insieme tutti i segreti del gioiellino danese amante dei dribbling.

Factory della Comunicazione

I primi calci di Jasper

Nato nella periferia di Copenaghen, a Taastrup, il 29 febbraio 2000, Jasper Lindstrom comincia a giocare a calcio già in tenera età. Dopo aver giocato per la squadra locale si trasferisce prima al BSI e poi al Vallensbaek IF, dove si fa notare, attirando l’attenzione dell’Under 13 del Brondby.

Proprio indossando la maglia di una delle squadre più importanti della Danimarca riesce ad ottenere, nel 2018, il suo debutto in prima squadra.

Lindstrom: la carriera da professionista

Dopo aver debuttato in Coppa di Danimarca nel 2018, Lindstrom comincia a scalare le gerarchie del club danese diventando, appena un anno dopo, un titolare inamovibile della squadra. Proprio nel 2019 arriva la sua prima rete da professionista durante la vittoria per 3-2 del Brondby sull’Odense.

In totale, durante le tre stagioni al Brondby, Jasper Lindstrom colleziona 65 presenze e realizza 15 reti. Con la maglia giallo-blu arriva anche il primo titolo grazie alla conquista del campionato 2020/2021.

Nel 2021 si trasferisce in Germania, all’Eintracht Francoforte, dove esordisce nella sfida di Coppa di Germania contro il Waldholf Mannheim. La prima rete tedesca arriva durante la dodicesima giornata di Bundesliga, nella gara vinta per 2-0 contro il Friburgo. Le sue giocate, impreziosite da 5 reti, sono determinanti per la conquista dell’Europa League.

Durante la seconda stagione all’Eintracht migliora ulteriormente le sue statistiche realizzando ben 9 reti in 38 presenze.

Chi è Jasper Lindstrom

Jasper Lindstrom, il funambolo danese, non ha certo un fisico imponente. Pesa infatti soltanto 63 Kg pur raggiungendo la ragguardevole altezza i 182 cm. Le sue doti principali sono certamente velocità e tecnica, che abbinate insieme danno vita ad un connubio estremamente funzionale, soprattutto per giocare nello stretto (cosa che ama molto fare).

Lindstrom è un calciatore che si contraddistingue per le sue notevoli capacità di dribbling e per la facilità con cui serve fantastici assist ai suoi compagni di squadra. Se c’è un punto in cui il talento danese deve ancora migliorare è certamente la fase realizzativa in cui deve puntare a raggiungere numeri a doppia cifra.

Lindstrom, dove gioca?

Il suo ruolo principale è senza ombra di dubbio quello di trequartista, anche se grazie alla sua incredibile duttilità può giocare anche come esterno destro, esterno sinistro o mezzala. Molto probabilmente nel Napoli sarà impiegato da Garcia come esterno nel 4-3-3 o come mezzala.

Quello di Lindstrom è un nome che il Napoli ha seguito per molto tempo prima di decidersi a presentare un’offerta all’Eintracht Francoforte. Molto probabilmente l’ultima stagione, in cui ha mostrato un gran miglioramento anche in termini realizzativi, ha spinto i talent scout azzurri ad indicarlo come una priorità per il mercato. Si tratta di un acquisto importante, il Napoli infatti pagherà 20 milioni di euro all’Eintracht per il suo cartellino.