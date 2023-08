Gli arabi accolgono Gabri Veiga e avvertono ADL

È il giorno di Veiga all’Al Ahli con tanto di lettera strappalacrime ai vecchi tifosi del Celta Vigo. Quello che colpisce è come lo accoglie al-Qahtani, uno dei capi del calcio saudita, che non trova di meglio di dedicare un altro pensiero al Napoli: il prossimo anno prenderemo anche Lobotka. Non è un account parodia. Magari, davvero andranno alla carica del regista slovacco che ha da poco rinnovato. Evidentemente è stato davvero duro da digerire il muro alzato da De Laurentiis prima per Osimhen e poi per Zielinski. In ogni caso, a centrocampo manca ancora qualcosa: ed è probabile che si cerchi una soluzione last-minute, secondo la formula degli ultimi anni. Così sono arrivati Anguissa, Ndombele e Bakayoko, per esempio. Non tutte le ciambelle sono uscite con il buco, come è noto. Il nome di questa estate è Lo Celso, l’argentino del Tottenham: prestito secco e ingaggio condiviso. Per gli Spurs è un esubero, quindi, c’è interessa a metterlo in lista di sbarco. Piace sempre Sofyan Amrabat, il marocchino che a Firenze si allena in disparte: Commisso e De Laurentiis hanno ottimi rapporti, ma c’è anche il Manchester United che ha mostrato interesse. In ogni caso, queste sono ore assai calde. Demme e l’Hertha Berlino sembrano allontanarsi: sarebbe per il Napoli un bel problema, perché da tempo viene considerato un esubero. Difficile che possa entrare nell’operazione con la Fiorentina.

Factory della Comunicazione

Fonte: il Mattino.