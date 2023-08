Serie A, 2a Giornata, Milan-Torino 4-1 e Hellas Verona-Roma 2-1

Dolce sera al Meazza. Il debutto casalingo dei rossoneri regala una prestazione gradevole, mettendo in mostra la vecchia guardia come Giroud, Theo Hernandez e Leao fusi con Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek in un collettivo che fa ben sperare Pioli e tutta la tifoseria del diavolo. Eppure il risultato è stato in bilico fino allo scadere della prima frazione, il Toro di Juric ha provato a resistere, ma la superiorità tecnica è pian piano venuta fuori. Due vittorie e buone trame di gioco per allontanare la scorsa deludente stagione proiettando il Milan verso un obiettivo importante. Il Torino sembra tropp simile alla scorsa stagione, attendersi qualcosa in più sembra pura utopia.

Milan – Torino 4-1

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw (dal 35’ st Kjaer), Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (dal 19’st Musah), Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud (dal 19’ st Chukwueze), Rafa Leao(dal 19’ st Okafor). A disp.: Sportiello, Mirante, Adli, Okafor, Romero, Kalulu, Chukwueze, Kjaer, Colombo, Pellegrino, Pobega, Florenzi, Musah. All.: Stefano Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, R. Rodriguez; Bellanova 14’st Lazaro), Ricci, Ilic (dal 1’ st Linetty) Vojvoda; Radonijc (14’ st Karamoh), Vlasic; Sanabria (dal 21’ st Pellegri). A disp. : Gemello, Popa, Bayeye, Zima, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Lazaro, Tameze, Gineitis, Linetty, N’Guessan. All.: Juric.

Marcatori: 33 pt Pulisic (Mil), 36’ pt Schuurs (Tor), 43’ pt, 18’st rig. Giroud (Mil), 48’ pt Theo Hernandez (Mil)

Ammoniti: 11’ pt Ilic (Ver), 38’ pt Hernandez (Mil), 4’ st Juric (Tor), 43’ st Linetty (Tor).

Il Verona non vinceva le prime due giornate di campionato dall’anno dello scudetto targato Osvaldo Bagnoli. Sognare sembra prematuro ma pur sempre lecito dalle parti degli scaligeri. Eppure la Roma di motivi per recriminare ne avrebbe; due traverse ed alcune occasioni limpide sono difficili da digerire. La partenza è stata sbagliata ma il tempo per rimediare c’è purchè non venga sprecato. Il Verona non partiva così dagli anni ’80, forse sognare troppo in grande sarebbe deleterio ma le reti di Duda e Ngonge sono un ottimo viatico per una stagione più tranquilla.

Hellas Verona – Roma 2-1

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano (8′ st Faraoni), Hongla, Duda (26′ st Bonazzoli), Doig; Folorunsho (43′ st Saponara), Ngonge (8′ st Serdar); Djuric (43′ st Mboula). Allenatore: Baroni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente (1′ st El Shaarawy); Kristensen (1′ st Spinazzola), Cristante, Paredes (1′ st Aouar), Pellegrini, Zalewski (6′ st Karsdorp); Dybala (23′ st Solbakken), Belotti. Allenatore: Mourinho (in panchina Conti)

Arbitro: Doveri

Marcatori: 4′ Duda (H), 45’+4′ Ngonge (H), 11′ st Aouar (R)

Ammoniti: Dybala (R), Aouar (R), Dawidowicz (H), Pellegrini (R)

Espulsi: Hien (H)

Fonte: tmw