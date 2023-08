Politano dall’azzurro Napoli all’azzurro Italia – obiettivo europeo con Spalletti

Matteo Politano ha segnato il primo gol del Napoli di Garcia. Il ragazzo ha fretta di tornare dal suo ex allenatore, che adesso guida la Nazionale. Tra i due i rapporti non sempre sono stati sereni, tanto che un’estate fa Politano chiese di andarsene. Con il tempo però l’attaccante ha risalito le gerarchie, si è ritagliato un ruolo importante e lo scudetto è stato balsamo sulle ferite precedenti. Politano è uscito forte dai blocchi della Serie A, per il nuovo Napoli, ma anche per la Nazionale, pensando all’Europeo di fine stagione. Spalletti potrebbe regalarglielo, mentre Mancini gli negò dolorosamente quello precedente. Per i prossimi delicatissimi impegni contro Macedonia e Ucraina, potrebbe già aver bisogno della fantasia offensiva di Politano. A parte il rinato Chiesa, non ha esterni che stiano meglio. Berardi è frullato dall’ipotesi Juve e non è detto che domani sia in campo contro Politano. Zaniolo deve ancora debuttare con l’Aston Villa. A parte gli esterni da corsa, Spalletti seguirà con attenzione anche il suo ex Raspadori e il laziale Zaccagni, attaccanti laterali che possono stringere dalla fascia per dettare l’idea in posizione da trequartista.

Fonte: Gazzetta dello Sport.