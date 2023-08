Oscar Damiani: “Osimhen sposta gli equilibri in campo, vengano calciatori perchè è il Napoli…”

L’ex azzurro e agente Fifa Oscar Damiani è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, condotta da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte:

“Caso Veiga, il Napoli paga l’addio di Giuntoli? È difficile dirlo da fuori, le trattative le fa la società. Certo Giuntoli è un bravissimo dirigente ma Micheli e le altre figure professionali che lavorano a Napoli sono altrettanto bravi: se le operazioni non sono andate a buon fine ci sarà un’altra ragione. Manca un Vice Lobotka? Certo, un giocatore in quel ruolo sarebbe importante ma ci sono anche ragazzi del settore giovanile che potrebbero dare il loro contributo. La squadra è comunque completa.

Nodo Lozano? L’ipotesi più percorribile è quella che il messicano resterà a Napoli, magari lasciando a gennaio. Mancano pochi giorni per chiudere le trattative: credo resterà ancora, poi a gennaio o a fine stagione ognuno prenderà la sua strada.

Lindstrom come erede di Lozano, il caso Veiga ha insegnato che il Napoli dovrebbe velocizzare le trattative? Io sono dell’avviso che se un giocatore non vuole venire a Napoli, debba andare altrove. Non contano solo i soldi, ci sono altri aspetti che pesano. Il Napoli è una grande realtà che deve rendere felice chi viene in una piazza così importante.

Rinnovo Osimhen, quanto è vicina la firma? Non lo so, mi auguro Osimhen rinnovi in azzurro, perché è un giocatore che sposta gli equilibri, un campione importante per il Napoli e per il campionato italiano, dove sono rimasti pochi campioni. Credo l’accordo sia una questione di firme, e che l’accordo verbale sia stato già raggiunto.

10 mln di ingaggio uno sforzo inusuale per il Napoli? Il calciatore è unico, e il Napoli lo premia giustamente con un ingaggio che pesa tanto perché Osimhen dimostra sul campo di meritare questo stipendio”.