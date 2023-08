La conferma di Dionisi: “Berardi non ci sarà”

Nella classica conferenza della vigilia, l’allenatore del Sassuolo, Dionisi, ha parlato del modo con cui affronterà il Napoli ed ha confermato l’assenza di Berardi:

Factory della Comunicazione

Il Napoli per certi aspetti sembra la squadra dell’anno scorso…

“Credo che il Napoli, come tutte le squadre, debba giocare per trovare condizione e linee di passaggio. Sembra la stessa squadra dell’anno scorso perché ha cambiato poco. La forza del Napoli si è già vista nella prima partita. Domani dovremo difendere da squadra e dovremo prenderci delle responsabilità per giocare perché dobbiamo andare lì a fare la partita, non una partita difensiva”.

Ci saranno Racic e Pedersen?

“Rientra Ruan, ci saranno Racic e Pedersen e questo rientra tra le notizie positive”.

E Berardi?

“Me l’aspettavo come prima domanda, non mi cogli impreparato. Domenico si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però ho e abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima”.