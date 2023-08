Il ritorno di Khvicha dopo il forfait di Frosinone consentirà a Rudi di schierare l’attacco titolare

All’attacco. Anzi, in attacco dovrebbero cominciare loro: Osimhen neanche si discute, uno più altri dieci; Kvaratskhelia c’è, è tornato, sta bene; e poi Politano, tra i migliori a Frosinone (gol a parte) e decisamente in vantaggio sulla concorrenza per completare il tridente che ha costruito il verde e rosso di uno scudetto che Spalletti ha screziato anche con tracce di Elmas e Lozano. Storie vecchie – ma non troppo – e via a raccontare i tempi moderni. Cominciando dai calcoli: domani saranno 169 giorni che il Napoli non parte con questo tridente in campionato; 131 in assoluto, contando anche la Champions. Un bel po’, non c’è che dire: una volta per i problemi di Osi (alla vigilia della prima con il Milan in coppa), una volta per quelli di Politano e Kvara dicevamo. Fonte: CdS

