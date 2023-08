De Laurentiis sta provando a convincere un vecchio amico per il prestito di Amrabat

Il Napoli alla ricerca di un centrocampista, dopo il forfait di Gabri Veiga, è pronto a riprovarci per Amrabat, come scrive oggi Il Mattino. “Il Napoli non ha chiuso il mercato in entrata. Cerca un centrocampista, dopo lo scippo arabo a suon di milioni di euro e di promesse degne dei racconti delle “Mille e una notte”, di Gabri Veiga. Garcia, Meluso e Micheli ieri hanno tenuto una call con il patron De Laurentiis a cui spetta il compito di provare a convincere un vecchio amico a dare l’ok per l’operazione che hanno in mente: il prestito di Sofyan Amrabat. Il vecchio amico è Joe Barone, a cui il Napoli non ha voluto fare sgambetti per Rocco Italiano (che pure è stato vicinissimo all’ingaggio) quando ha capito che la Fiorentina puntava ancora su di lui. Ora il marocchino è nella lista di gradimento di Garcia: in realtà De Laurentiis non dimentica lo smacco del rifiuto di tre anni fa, quando era al Verona. Ma acqua passata. Trattativa che si muove con decisione anche perché il centrocampista è in uscita. Ma ovvio, non è l’unico: il club azzurro ha imparato questa estate a sorprende con trattative sott’acqua”.

