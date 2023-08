Ventura avvisa Spalletti: “Profilo perfetto per l’Italia ma dovrà adattarsi in fretta”

Giampiero Ventura, ex CT dell’Italia, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello sport soffermandosi sul tema Nazionale e la Serie A: “Spalletti profilo perfetto per la Nazionale? Assolutamente si. Sono felice per l’Italia e per Luciano. Dopo il campionato stravinto col Napoli questa è la ciliegina sulla torta della sua importante carriera. È un impegno non facile ma avrà stimoli enormi. L’ho visto crescere, l’ho cercato come giocatore, l’ho aiutato ad iniziare la carriera di tecnico. Gli faccio un grande in bocca al lupo“. Il tecnico ex Napoli dovrà essere bravo ad adattarsi ai tempi molto più ristretti della Nazionale per provare a dare un’identità alla sua Italia. Tra le squadre favorite in campionato Ventura promuove Napoli e Inter, la seconda con una rosa più completa, e aspetta di vedere come procederà il campionato del Milan, mentre la Juve resta un’incognita e le romane sono uscite indebolite dal calciomercato. Fiorentina e Atalanta sono le squadre che più lo incuriosiscono e poi un commento anche sui 18 anni di Cairo come presidente del Torino: “Insieme siamo passati dalla B all’Europa in tre anni facendo anche ottime plusvalenze. Cairo è ambizioso, gli auguro altri 18 anni nel Torino e di raggiungere i successi che merita“. Infine, Ventura ha parlato anche del fenomeno del calcio arabo: “Ci hanno già provato in America, poi in Cina, ora in Arabia. Puoi comprare i giocatori, ma non la storia. Finora tranne un paio di giovani, stanno prendendo star sul viale del tramonto. C’è un grande can can, cifre e numeri incredibili, ma se in Cina il fenomeno è durato 4-5 anni, qui credo durerà solo un paio di anni in più“.

Fonte: Gazzetta dello Sport