“Il Napoli è tra le favorite ma il compito più arduo, spetta a Garcia e Meluso”

Durante il programma radiofonico “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, in onda su Radio CRC, è intervenuto Gaetano Fedele, agente sportivo. Di seguito le sue dichiarazioni: “È un mercato molto particolare adesso che ci si aspettava qualcosa in più anche dopo la cessione di Kim. In realtà si è scelta la linea della scommessa. La cosa più importante fatta dal Napoli fino ad adesso è stata tenersi Kvaratskhelia e Osimhen e non è facile tenersi giocatori forti. Gli altri devono rafforzarsi perché il Napoli ha un’ossatura che le consente di partire se pure non come la favorita, ma tra le favorite.

Il lavoro più complicato ce l’hanno Garcia e il nuovo direttore sportivo che deve entrare in certe sinergie e non sarà semplice. C’è stata una rivoluzione societaria dal punto di vista tecnico. Nelle squadre ci sono delle problematiche che si creano durante l’anno e in quei momenti si può capire se le persone sono in grado di superarle.

Si crea una grossa difficoltà in Italia perché dall’estero spendono qui, ma noi facciamo mercato fuori, non circolano soldi in Italia.

Ci sarà sempre chi è più scontento e chi più contento, ma questo fa parte di ogni settore e non può inficiare dei risultati. I risultati possono essere inficiati quando vengono disconosciuti i leader. L’anno scorso abbiamo vissuto pochi momenti di difficoltà, tolta la parentesi del Milan, il Napoli è stato col vento in poppa tutto il campionato. il Napoli ha così dominato il campionato che quando mi chiedono se si è rinforzato, penso al fatto che ha vinto il campionato con 20 punti di vantaggio. Il Napoli parte da favorito e tutte queste problematiche che oggi vedo sembra che siano chimere.

Chi ha vinto il campionato parte favorito, è la squadra da battere. Io farei un’altra domanda: ma il Napoli è abituato ad essere favorito?

Anche in Champions il Napoli è una certezza, non sarà una scommessa”.

Fonte: Radio CRC.