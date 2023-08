“Il Napoli ha dimostrato sul campo di essere la migliore”

Nel corso della trasmissione radiofonica “Si Gonfia la Rete” condotta da Raffaele Auriemma su Radio CRC, è intervenuto Giancarlo Corradini, doppio ex di Napoli e Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni: “Credo che il Napoli sia la squadra migliore del campionato, dimostrandolo sul campo. Cambiando allenatore, cambiano molte cose, ma da persona intelligente come è Garcia, comincerà a sfruttare il lavoro di Spalletti della passata stagione. Kim ha fatto una stagione da protagonista e mancherà, ma quando è arrivato in tanti non credevano nelle sue qualità. Da un lato è più positivo perdere un giocatore in difesa piuttosto che in attacco. Il Napoli e la Juventus rimangono le due favorite per lo scudetto, anche se per i bianconeri permane il dubbio della mentalità difensiva. Vlahovic ha delle potenzialità enormi, ma ha bisogno di molti palloni. Occorre ricordare che la Juventus è arrivata seconda l’anno scorso e se il Napoli non avesse rallentato, la Juve sarebbe arrivata seconda ma con un distacco maggiore dalla prima. Molti allenatori che subentrano in squadre che hanno vinto, se sono intelligenti, sfruttano il lavoro fatto precedentemente e mi auguro che la grande modestia di Garcia sia tale da prendere il meglio del lavoro fatto da Spalletti. Il Sassuolo è diventato un avversario molto normale, in due anni ha smantellato l’attacco della nostra Nazionale e deve salvarsi. La mentalità per vincere gli scudetti non si inventa dalla mattina alla sera e il Napoli lo dimostra, è stato sempre nelle prime posizioni.

Allenare le Nazionali non è facile per il tempo a disposizione, Spalletti si è guadagnato questa possibilità, dimostrando di avere tanto polso e tante capacità, riuscendo a valorizzare al meglio i giocatori del Napoli, augurandomi lo stesso scenario con l’Italia, pur conoscendo tutte le difficoltà del caso. Il discorso di Mancini è molto complicato, finché non lo spiegano loro non si saprà”.

