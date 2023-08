Gazzetta – Tre casi da risolvere nel Napoli: Demme indeciso sull’Herta Berlino

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli:

Quando sembrava che tutto si sistemasse per la sua partenza per la Germania, destinazione Berlino, Hertha, ecco che proprio da lì arrivano dubbi sul trasferimento. Lo scrive la Bild, perché con la squadra ancora ultima anche in seconda serie della Bundes dopo tre giornate, il mediano di origini italiane ancora non è sicuro di accettare. Per lui ci sono anche interessamenti in Italia, al Genoa, e comunque dovrà decidersi sul da farsi perché ormai il Napoli ha deciso, come già avvenuto a Frosinone, di metterlo ai margini della rosa.

E Diego sa che a questo punto, visto anche l’arrivo di Cajuste, di spazio per lui non ce n’è proprio. Diverso invece il discorso che riguarda Gianluca Gaetano , che finalmente ha messo alle spalle il brutto infortunio al piede, fratturato lo scorso 4 giugno, proprio all’ultima di campionato. Gianluca sa che con quei “mostri” che ha davanti diventa complicato poter trovare spazio. E vorrebbe andare in prestito a giocare da qualche parte. Empoli sarebbe la meta privilegiata.

Ma al momento, dopo che l’ingaggio di Gabri Veiga è saltato, per il club è il sesto centrocampista della rosa e non c’èalcuna intenzione di cederlo. Vedremo cosa si svilupperà nei prossimi giorni fra possibili arrivi e altro per capire quale sarà il futuro di questo classe 2000, unico napoletano in gol nell’anno dello scudetto.