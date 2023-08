Gabri Veiga sfumato, il Napoli lavora a nuove entrate ma senza troppa fretta

Gabri Veiga non proseguirà la sua crescita al Napoli e gli azzurri non sembrano troppo disperati per questo cambio improvviso della sua volontà: il club partenopeo non sente l’urgenza di coprire ruoli vuoti, anche perché chi è partito è stato già sostituito e forse partirà negli ultimi giorni di mercato qualche scontento. Il Napoli cerca un’occasione come successo con Anguissa due anni fa: si riapre quindi la pista Lo Celso e la possibilità di un prestito dal Tottenham; occhio anche alla situazione di Amrabat, ai margini alla Fiorentina e con le valigie pronte. Tuttavia, fin dal ritiro Garcia ha provato Raspadori nel ruolo di mezzala e questo spingerebbe la società a non avere fretta nell’investire a centrocampo, dedicandosi magari a qualche altro ruolo come quello dell’esterno destro offensivo: Lindstrom è il nome seguito con maggiore insistenza in caso di addio di Lozano, che non ha grandi offerte, ma potrebbe essere acquistato in anticipo per la prossima stagione o a gennaio. Da tenere d’occhio anche Samardzic, per quanto sembra che possa rimanere all’Udinese.

