Calcio Femminile – Torneo pre season Under 17, sorteggiato il calendario: sei squadre al via, c’è il Napoli. Le date

Juventus e Atalanta riposeranno nella prima giornata ed entreranno in gara domenica 10 settembre. Tra sabato 30 e domenica 1° ottobre le semifinali e le finali in sede unica

Factory della Comunicazione

Roma, Juventus e Napoli Femminile nel girone A, Milan, Atalanta e Inter nel girone B. Questo l’esito del sorteggio del torneo pre season riservato alla categoria Under 17 femminile, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per valorizzare l’attività svolta dalle società (clicca QUI per il regolamento). Il torneo pre season rappresenta il primo appuntamento della nuova stagione per il calcio femminile giovanile, che culminerà a giugno 2024 con le Finali Giovanili dopo che l’edizione 2023 si è disputata nelle Marche e ha visto i successi della Roma nell’Under 17 e del Milan in Under 15.

Si comincia domenica 3 settembre con Roma-Napoli Femminile e Milan-Inter, mentre Juventus e Atalanta entreranno in scena una settimana dopo contro la perdente della prima partita (o contro la prima nominata in caso di pareggio). Al termine della prima fase, le prime due squadre di ogni girone accederanno alle semifinali di sabato 30 settembre che, come la finale di domenica 1° ottobre, si svolgeranno in una sede unica che verrà annunciata prossimamente.

PRE SEASON UNDER 17 – CALENDARIO COMPLETO

Prima fase

Prima giornata – Domenica 3 settembre

Girone A

Roma-Napoli Femminile (ore 16)

Riposa: Juventus

Girone B

Milan-Inter (ore 16)

Riposa: Atalanta

Seconda giornata: domenica 10 settembre

Terza giornata: domenica 17 settembre

Semifinali: sabato 30 settembre

Finale: domenica 1° ottobre