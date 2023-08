Angelini: “In realtà tipo Bergamo ed Empoli, Gaetano sarebbe titolare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Angelini, ex allenatore del Napoli Primavera: “Gaetano va aiutato, va fatto giocare e va valorizzato. È uno dei migliori talenti che abbiamo in Italia, può giocare sia mezzala che davanti alla difesa. Secondo me va tenuto in considerazione sul serio come vice-Zielinski. È un giocatore che può fare il titolare in Serie A e dire la sua, ha delle qualità che in pochi anno. A 23 anni è già campione di Italia e ha ancora tantissimo davanti a sé. L’ideale sarebbe fare un passaggio intermedio con un prestito da titolare in Serie A, perché partire subito dal Napoli non è semplice dal punto di vista delle pressioni. Però ci vuole anche coraggio nello scommettere e nell’investire sui nostri talenti. Gaetano faceva la differenza in Primavera e sicuramente può dire la sua anche in Serie A tra i grandi. Se Gaetano fosse stato dell’Atalanta? Probabilmente sarebbe stato già titolare in Serie A, anche all’Empoli o in realtà simile. Questo perché sono società con mentalità e progetti diversi. Il Napoli ha vinto lo Scudetto perché ha un’idea ben chiara, quindi sono situazioni difficilmente paragonabili. Difficoltà del Napoli Primavera? Evidentemente il presidente ha altri progetti e altre priorità e non sta a me dire se sia giusto o meno. Preferisce investire sulla prima squadra, anziché investire sul settore giovanile”.

