“Anche senza Gabri Veiga, il Napoli ha una rosa competitiva”

Su Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Pino Porzio, allenatore di Pallanuoto. Di seguito il suo intervento: “Veiga per l’età che ha e per il fatto che è un talento sarebbe stato un grande acquisto, ma davanti a quelle cifre nessuno può competere. Il Napoli ha una rosa di grandissimo livello, abbiamo vinto il campionato e quest’anno sarà difficile ripetersi, ma non abbiamo una rosa inferiore alle altre anche senza lo spagnolo.

Gabri Veiga deve ancora fare la carriera sportiva e a quell’età pur essendo un professionista ha il sogno di vincere, però da essere umano davanti ad una tentazione del genere è anche difficile rinunciare. È consapevole di andare in un campionato inferiore, ma dove ci sono calciatori come Ronaldo e altri.

Osimhen per me è fondamentale, forse è l’unico insostituibile in una rosa di importantissimi. Lui è indispensabile al Napoli e lo sarebbe in qualsiasi squadra. Davanti ad un’offerta monstre poi diventa difficile anche per lui. Mi auguro faccia prevalere il giusto equilibrio perché ha la possibilità anche in futuro di andare.

La preoccupazione maggiore di Garcia? Sicuramente quella di entrare in un gruppo che ha vinto e deve ripetersi. Io mi preoccuperei più dell’aspetto motivazionale. A volte ci sono meccanismi psicologici che innescano momenti di distrazione. Se qualcuno comincia a non correre come lo scorso anno, è difficile. Garcia ha esperienza per capire, farli lavorare e tenere le motivazioni sempre altissime. Nello sport moderno la testa viene prima delle gambe”.

