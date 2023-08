Primavera 2 Femminile – I gironi e i calendari del nuovo campionato. Una squadra napoletana riposa

Ufficiali l’organico e i due raggruppamenti per la nuova stagione: in palio due posti per il campionato Primavera 1 2024-25. Le squadre si affronteranno tre volte nel loro cammino

Sabato 16 settembre prende il via una nuova stagione per il campionato Primavera 2 Femminile. Quattordici le squadre al via, divise in due gironi da sette. Chievo-Brescia, Freedom-Pavia Academy, Tavagnacco-Como le gare previste nel girone A (riposa il Genoa); Pomigliano-Ternana, Ravenna-Bologna e Res Women-Cesena i match del girone B (riposa il Napoli F.).

IL REGOLAMENTO Il campionato Primavera 2 si articola in due gironi da sette squadre, costituiti in base a criteri di vicinanza geografica. Il campionato è articolato in tre sequenze di gare, per un totale di 21 giornate. Nelle prime due sequenze le squadre di ogni girone si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno (con formato “simmetrico”). Nella terza sequenza le squadre si incontrano nuovamente tra loro in gara unica e gli accoppiamenti e le sedi delle partite saranno disallineati rispetto a quelli delle prime due sequenze. Alla fine del campionato, quindi, ciascuna squadra disputerà 18 gare totali, 9 in casa e 9 in trasferta, con un turno di riposo per ogni sequenza. Al termine del campionato, la prima classificata di ogni girone sarà promossa in Primavera 1.

CAMPIONATO PRIMAVERA 2 2023-24

Prima giornata – Sabato 16 settembre



Girone A

H&D Chievo W.-Brescia CF

Freedom-Pavia Academy

Tavagnacco-Como W.

Riposa: Genoa

Girone B

Pomigliano-Ternana W.

Ravenna W.-Bologna

Res Women-Cesena

Riposa: Napoli F.

