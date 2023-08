Porte girevoli a centrocampo

Nei pochi giorni che restano con il mercato aperto, occorrerà cedere qualche giocatore scontento perché meno ce ne sono e meglio è. Per esempio Gaetano e Demme: vanno mandati a giocare, con l’ex Cremonese che è in ballo tra Empoli e Frosinone ma con i toscani in netto vantaggio e con l’italo-tedesco che ha un accordo con l’Hertha Berlino ma il Napoli vuole almeno 5 milioni di euro per lasciarlo andar via. E nel frattempo non viene neppure convocato. Tra i volti scuri c’è ancora quello di Lozano: le convocazioni di sabato saranno un momento assai delicato, l’impressione è che sia una specie di separato in casa e che con il Sassuolo possa andare ancora e solo in panchina. Poi, magari, con il mercato chiuso, davvero dovesse restare, si dovrà capire come procedere. È un investimento principesco del Napoli, 42 milioni di euro spesi del 2019, dunque è evidente che bisogna fare delle valutazioni importanti. Elmas chiede chiarezza al club: ma non ci sono appuntamenti per il rinnovo. Ma anche per il macedone c’è una certa pressione dei suoi agenti per trovare una soluzione per il prolungamento. Zielinski ha fatto tutto quello che doveva fare, resta solo l’ufficializzazione del rinnovo che verrà fatta con un tweet del presidente De Laurentiis. Resta fino al 2026, accordo da 3 milioni l’anno e non c’è più la clausola rescissoria che c’era nel vecchio accordo.

Fonte: il Mattino.