Lucchesi (Ds): “Ho la sensazione che il Napoli faccia ancora qualcosa di mercato”

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Semprecondotto da Dario Sarnataro:

Factory della Comunicazione

“La querelle De Laurentiis-Gravina? Non vorrei commentarla, sono un umile dirigente e sono tesserato, come tutti, nella Figc. Sicuramente sarebbe stato meglio se fosse sopraggiunta una mediazione, si poteva evitare questo braccio di ferro. Le polemiche non fanno bene a nessuno, se un domani Spalletti non convocasse un calciatore del Napoli che cosa potrebbe succedere? Leggendo il comunicato di De Laurentiis, tuttavia, non mi sento di dare torto al presidente del Napoli, difende gli interessi del club e del resto Spalletti ha firmato questo accordo con penale vincolante. Probabilmente nessuno si aspettava una chiamata da parte di una Federazione, specie dalla nazionale italiana. Gravina ha parlato più da presidente di club che da vertice di una istituzione? Beh, sono abbastanza d’accordo, ha replicato come se fosse in un Club Italia e non a capo della Figc. Con Veiga il mercato del Napoli sarebbe completo e positivo? Ho la sensazione che il Napoli faccia ancora qualcosa, il completamento della rosa per una squadra impegnata in Champions e che vuole difendere il titolo richiede ancora un rinforzo, meglio averne uno in più e non in meno. Di certo la conferma di Osimhen è il colpo più importante del mercato azzurro. Di certo ha cambiato allenatore ma la squadra resta forte. Da qui a dire che vincerà ancora lo scudetto ce ne vuole, ma solo perché è difficile ripetersi”