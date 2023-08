Gabri Veiga, è ultimatum per tutti: a una settimana dalla fine del mercato

O, forse, no: questo il Celta e di conseguenza il Napoli lo scopriranno presto, dicevamo. Per forza di cose: il club ha fretta di chiudere e di dedicarsi ad altre trattative, e Gabri dal suo punto di vista aspetta di capire cosa ne sarà di una stagione che avrebbe dovuto vederlo in Premier, a Parigi, in orbita e poi con la maglia dei campioni d’Italia in Champions e che invece, ad oggi, lo racconta ancora in Galizia. A casa, certo, ma allo stato attuale la prospettiva è una strenua lotta per la salvezza in Liga. Adl, Zahavi e i rispettivi legali lavorano per provare a superare gli ostacoli contrattuali e a ridurre le distanze e anche ieri il dialogo è andato avanti fino a tarda notte. Esattamente come martedì. E domani, intanto, si gioca: Gabri è rimasto in panchina con la Real Sociedad e ora Rafa dovrà decidere cosa fare. Anche perché, il ragazzo, è pur sempre il pezzo pregiato di una squadra non esattamente piena di alternative all’altezza. Fonte: CdS

