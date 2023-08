“Veiga-Napoli andrà in porto, con Osimhen è tutto più semplice” ne parla Francesco De Core

Su Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de’ Il Mattino: “Veiga-Napoli andrà in porto, così come sono andati in porto gli altri affari complicati che abbiano testimoniato in passato. I procuratori che trattano con il Napoli sanno benissimo quali sono i presupposti della dirigenza sui diritti di immagine e sui contratti. E modificarli in corso d’opera è tutt’altro che corretto. Resto ottimista, però: l’affare si farà, questo è un calciatore che può diventare un campione con la maglia azzurra. Prime impressioni su Garcia? Non è un rivoluzionario, ha grande intelligenza pratica. Non stravolgerà questo Napoli solo per dare lustro alle proprie idee. Qualcosina si è già visto, verticalizzando un po’ di più. L’impianto però è quello dello Scudetto, quindi non ci si potrà scostare molto. E poi con Osimhen è tutto più semplice in campo… Scegliere tra lui e Haaland? Per affetto viene facile scegliere Osimhen, è quasi una scelta scontata (ride ndr), anche se poi tecnicamente ha poco da invidiare a tutti gli altri. Di certo Haaland è già più affermato e ha delle caratteristiche spaziali! È riuscito addirittura ad incidere su una squadra totale come il City. Ora Osimhen è chiamato ad una prova di conferma: ripetere e ribadirsi tra i migliori giocatori al mondo, tra quelli che riescono a vincere i campionati quasi da solo”.

Factory della Comunicazione

Fonte: Radio Punto Nuovo.