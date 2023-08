Tra rinnovi e cessioni: Lozano spinge per la cessione, occhio a Elmas e il rinnovo di Kvara

Tra rinnovi e cessioni il Napoli dovrà risolvere parecchie questioni in sospeso: la prima è quella di Lozano, in scadenza di contratto che ha rifiutato il rinnovo e spinge per un prezzo al ribasso pur di partire. Il messicano corre il rischio di finire fuori rosa, mentre Garcia spera in una mediazione o nell’arrivo di Lindstrom come sostituto. Gaetano potrebbe finire all’Empoli, mentre Zanoli vorrebbe giocare di più ma il Napoli vuole tenerlo. Occhio a Elmas: i suoi agenti hanno chiesto un incontro con allenatore e presidente, ma la momento non è in discussione la sua permanenza. Il rinnovo di Osimhen è in stand-by: gli arabi hanno ricevuto un no secco da De Laurentiis, che offre 12 milioni al giocatore, una clausola da 150 milioni e una cessione dei diritti d’immagine dei nuovi sponsor, con scadenza al 2026. Demme interessa all’Hertha Berlino, mentre il manager di Kvara arriverà per discutere un adeguamento del contratto (si parla di una richiesta da 6 milioni all’anno) e l’inserimento di una clausola anche per lui. Tutta fatto per il rinnovo di Zielinski: 3 anni a 3 milioni.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino