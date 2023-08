Superati gli ostacoli degli ultimi giorni, per Veiga al Napoli è questione di ore

Sembra fatta per Gabriel Veiga al Napoli, dopo lo stallo delle ultime ore per un’intesa sul contratto, dove alcuni punti non erano chiari alla dirigenza galiziana, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Oggi il Celta Vigo festeggia il proprio centenario, ma non significa che la trattativa con il Napoli per la cessione di Gabri Veiga freni. Anche perché ieri in tarda serata sono emersi nuovi segnali che hanno superato lo stallo sulla contrattazione emerso nella giornata di lunedì. Sono state superate alcune incomprensioni nelle trascrizioni dei contratti che avevano irrigidito i dirigenti galiziani. Ieri sono state messe in campo tutte le forze diplomatiche da ogni parte. Visto che il ventunenne centrocampista talentuoso è già convinto di accettare l’offerta del club italiano ed è stimolato dalla possibilità di essere protagonista in Champions. Al tempo stesso il Napoli ha puntato sul galiziano per rafforzare il centrocampo, mentre il Celta è convinto di cedere il proprio gioiello per poter ricostruire la squadra (con i circa 36 milioni che entreranno) e garantirsi una tranquilla salvezza. Dunque nonostante la giornata di festa, oggi potrebbe essere il giorno della chiusura della trattativa e a quel punto domani Gabri potrebbe arrivare a Roma per le visite mediche e poi firmare il sospirato contratto. In settimana la questione sarà comunque definita”,

