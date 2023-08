Ore 19,23, una domanda, parteciperà questa sera alla festa Gabri Veiga?

P uò sembrare strano, o forse no, ma in questo momento a Vigo ci sono problematiche che appassionano il popolo celtista molto più della cessione di Gabri Veiga al Napoli: oggi, infatti, sono in programma le celebrazioni per il centenario del Celta, ma i tifosi non sono per niente soddisfatti della gestione dei festeggiamenti da parte del direttivo della società, accusato di aver organizzato un evento riservato più alle istituzioni che al pueblo, nonché molto lontano da quello promesso e pubblicizzato per un anno con un velo di mistero che fa tanto scena. E soprattutto: grandi proteste perché gli abbonati non sono stati ammessi di diritto agli eventi, bensì appena a un sorteggio, a una specie di lotteria, nella speranza di aggiudicarsi un biglietto. E così, oltre agli improperi social, la gente s’è organizzata un centenario parallelo davanti allo stadio Balaidos. Alle 19.23: significato simbolico, considerando che il club è stato fondato nel 1923. Augurissimi. E una domanda: alla festa ufficiale, quella istituzionale, ci sarà anche Gabri Veiga? Fonte CdS

