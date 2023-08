“Lozano è stato abituato male da Raiola, resti a Napoli, ADL è un vero fenomeno”

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano: “L’esordio del Napoli a Frosinone mi ha già convinto, era quello che mi aspettavo. Ha fatto preoccupare un po’ tutti all’inizio, ma ero sicuro che poi Garcia e i suoi avrebbero ribaltato tutto. Lozano? Dovrebbe sedersi ad un tavolo con De Laurentiis e trovare un accordo per il rinnovo. Gli consiglierei di restare in azzurro, con una clausola che può poi liberarlo in futuro. Le offerte dall’Arabia arrivano puntuali, ma non vuole andare lì per paura di perdere la stima della Nazionale e non è il massimo con un Mondiale in casa da giocare. Il Chucky si aspettava un impatto diverso dei club europei, che però non hanno fatto offerte. Restare al Napoli potrebbe essere la soluzione vincente per tutti. È quasi logico che a nessuno conviene tenere Lozano in panchina o addirittura fuori rosa. Non conviene al ragazzo, non conviene al Napoli che perde fondi importanti. Poi Lozano è molto affezionato alla piazza, quindi deve solo mettersi d’accordo. Il problema è quell’ingaggio troppo alto pattuito da Raiola nel 2019: 4 milioni di euro è una cifra esagerata, che ha abituato male il ragazzo. Ora scendere a 2 milioni di euro è un passo indietro che il calciatore fa fatica a compiere. La questione Veiga? Avevo notizie su una trattativa quasi chiusa. Alla fine si farà, se il Napoli vuole davvero il calciatore. Ha la potenza economica e l’appeal per poter avere la meglio. De Laurentiis ha modi particolari, ma ha sempre ragione e non sbaglia una mossa. Basta guardare la clausola imposta a Spalletti, nessuno si aspettava che sarebbe già tornato ad allenare. ADL è davvero un fenomeno”.

Factory della Comunicazione

Fonte: Radio Punto Nuovo.