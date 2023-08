Gli azzurrini, grandi talenti costretti a vivere nell’ombra. Tutte le richieste non solo italiane

Storie di centrocampo. Già, non c’è che dire: quello che con fatica sta arrivando al traguardo è stato decisamente il mercato dei centrocampisti. Da Zielinski a Gabri Veiga, passando per Elmas, Demme, Lo Celso e un giovanotto fatto in casa. Un talento che Spalletti – ora ct dell’Italia interessato alla crescita – ha maneggiato con cura e anche plasmato: Gianluca Gaetano. Un giocatore di 23 anni che per doti, e ambizioni, aspira ad avere più spazio. Più continuità e minuti: legittimo. Come legittima è l’attesa di questi giorni: lo vogliono il Frosinone, l’Empoli e il Verona e ci hanno provato anche Samp, Bari e Parma, ma lui aspetta lo sviluppo della vicenda-Veiga. Ovvero: se alla fine arriverà lo spagnolo, all o ra lui penserebbe seriamente a cambiare maglia. In prestito per un anno, certo, ma almeno avrebbe la possibilità di giocare una stagione da titolare. Un po’ il discorso che sta provando a fare Alessandro Zanoli, 22 anni, promosso e anche consacrato pubblicamente da Garcia dopo la partita di Frosinone – «Per me deve restare», ha detto -, ma inevitabilmente preoccupato di vivere mesi e mesi all’ombra di quel mostro sacro di nome Di Lorenzo (tanto che a gennaio, con mezzo scudetto cucito, ha scelto la Samp). Lo Sporting Lisbona vorrebbe acquistarlo e non se ne parla, mentre il Genoa lo vorrebbe in prestito. La posizione del Napoli, per il momento, è quella di Rudi: non c’è l’intenzione di cederlo. Si vedrà. Esterno, però offensivo, è anche Alessio Zerbin, 24 anni: il Frosinone lo apprezza. Eccome. Fonte: CdS

