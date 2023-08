Brovarone. L’agente dice: “Veiga/Napoli? Le parti da accontentare nei trasferimenti sono tante”

L’agente di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, condotta da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte:

“Veiga-Napoli emblema di trattative complesse dai risvolti spesso inaspettati? Chi è lontano dal mondo del calcio non può comprendere quanto sia complesso tutto il sistema legato ai trasferimenti dei calciatori. Talvolta si incolpano giornalisti, dirigenti, Società per giocatori persi all’ultimo ma bisogna tenere conto che ci sono tante parti in gioco da accontentare: i calciatori, gli agenti, gli intermediari, la Società che vende, quella che acquista, gli sponsor. È tutto estremamente complicato, oggi ancora di più perché i calciatori sono aziende, rappresentate da colossi internazionali. Poi ci sono le responsabilità di persone che talvolta cambiano le carte in tavola all’ultimo, magari variando le cifre su cui si era raggiunto un accordo. Gli intermediari sono alla base di un confronto, soprattutto tra club di nazionalità diverse. Del caso Veiga non conosco nulla, dunque non mi riferisco in alcun modo al caso specifico, ma al sistema dei trasferimenti in generale. Se saltasse l’operazione Veiga, ci sarebbe tempo per trovare un calciatore speculare? Il Napoli è un interlocutore super privilegiato sotto questo aspetto, perché si serve di uomini scouting eccellenti, forse i migliori di tutti, quindi sono certo che, qualora l’affare sfumasse, avrebbero sicuramente diverse alternative. Al di là delle difficoltà nate nelle scorse ore, però, vedo sia il Napoli che il Celta Vigo decisamente intenzionati a chiudere l’affare, quindi a mio parere il trasferimento si farà. Cajuste? Ha enormi qualità, è un giocatore importante: non so se avrà difficoltà ad adattarsi al calcio italiano, ma è un giocatore dall’enorme raffinatezza tecnica. È compito dei compagni e degli allenatori aiutare i nuovi innesti, soprattutto quando sono alla prima esperienza in Italia, dove il campionato ha grandi ostacoli tecnici e tattici. Se gli sarà data fiducia, emergerà e si farà notare, tra l’altro il modulo di gioco del Napoli lo avvantaggia molto”.