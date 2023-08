Qualific. Euro 2024 – Macedonia del Nord-Italia, in vendita i biglietti

Sono in vendita i biglietti per Macedonia del Nord-Italia, incontro valido per le qualificazioni a EURO 2024 in programma sabato 9 settembre all’Arena Nazionale ‘Toše Proeski Leninova’ di Skopje (inizio ore 20.45). I tagliandi, disponibili sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, possono essere acquistati fino alle ore 20 di mercoledì 30 agosto. Il prezzo del biglietto intero per il settore ospiti è di 12€.

Il voucher potrà essere cambiato con il biglietto della gara sabato 9 settembre dalle ore 18.30 alle 21.30 al botteghino accrediti vicino all’ingresso del settore ospiti; il biglietto potrà essere ritirato solo dall’intestatario presentando il voucher elettronico e un documento d’identità originale; non sarà possibile effettuare il cambio nominativo; per i soli minorenni il biglietto potrà essere ritirato dal genitore presentando comunque il documento d’identità originale del minore; per la sostituzione del voucher non potrà essere mostrata copia del documento né saranno accettate deleghe al ritiro per conto di altri intestatari; il Ticket Point FIGC sarà attivo solo per il cambio del voucher e non per la vendita.

La FIGC si riserva il diritto di invalidare il titolo di accesso e/o non consentire l’accesso o la permanenza all’interno dell’impianto sportivo in caso di violazione delle presenti condizioni di biglietteria o qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il possessore del titolo si sia reso responsabile di atti che mettano a repentaglio le condizioni di sicurezza all’interno o all’esterno dell’impianto. Il settore ospiti è riservato ai tifosi della Nazionale italiana.

