“Natan ha le qualità per imporsi ma bisogna lavorarci”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Sabatino Durante, intermediario di mercato ed esperto di calcio sudamericano: “Natan? Lo si può buttare nella mischia, ma con una buona percentuale di rischio. Qualche difetto lui ce l’ha, magari è un po’ distratto ogni tanto, ma ha le qualità. Non è un giocatore che entra da protagonista nel nostro campionato perché viene da un altro emisfero calcistico. Se vai in Brasile o Argentina e prendi dei giocatori, devi mettere in conto che devi lavorarci e magari diventeranno protagonisti nel nostro campionato dopo un anno. Bisogna dare tempo a meno che non andiamo a prendere con 40/50 milioni giocatori già affermati. Quasi tutti in Europa cominciamo a partire dal basso, ma in Brasile si lancia anche la palla lunga infatti Alisson e Ederson sanno farlo. In Brasile e in Argentina anche i difensori fanno lanci lunghi che sembrano i migliori centrocampisti. Il gioco corto è nato come un modo di sfruttare al massimo il giocatore che tecnicamente non è bravissimo. Giochi corto quando non hai qualcuno che sa fare il passaggio di 20/30 metri. Natan non può giocare davanti la difesa perché non ha i tempi di gioco anche se può impararli. Ma facciamogli fare quello che sa fare: il difensore centrale”.

Fonte: Radio CRC.