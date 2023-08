Monfrecola: “Veiga-Napoli si farà, ma finché non c’è l’ufficialità non si può dare nulla per certo”

Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano e agente Fifa, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte:

“Lozano, che succederà dopo il rifiuto del rinnovo col Napoli?

Gli hanno fatto capire che grandi offerte non ci sono e, di conseguenza, sta riflettendo sulla permanenza in Campania. La sua nuova agenzia – sottolinea l’intervistato – gli aveva promesso chissà quali proposte faraoniche e questo avrebbe illuso il ragazzo. Se qualcuno ti corteggia per farti lasciare la scuderia di Raiola, ti promette un grande trasferimento e, come abbiamo visto, non c’è stato. De Laurentiis non parla mai a caso ed ha perfettamente ragione, quando dice che un procuratore, pur di accaparrarsi un giocatore, gli promette mari e monti ma, spesso e volentieri, alla fine non ci sono né i mari né i monti.

Procuratori problema per i calciatori? Non so se sia questo il caso, ma talvolta succede che si rischi di complicare i rapporti tra il proprio assistito e il club di riferimento. De Laurentiis non parla mai a caso, quando interviene su un argomento lo fa a ragion veduta. Veiga, cosa aspettarsi? Tante trattative saltano all’ultimo momento: io credo che andrà in porto ma, finché non c’è il deposito dei contratti, non si può dare nulla per certo”.