Lobotka, il centro del villaggio, ma Cajuste può ricoprire il ruolo

E’ la chiesa al centro del villaggio, quello azzurro, Stan Lobotka. L’anno scorso, in pratica, senza alternative. Ora la prospettiva, come scrive La Gazzetta dello Sport, appare diversa. Cajuste, seppur con caratteristiche diverse, sembra poter ricoprire il ruolo. Detto che Garcia ha mostrato anche un’altra eventualità, quando in corsa la squadra dovrà difendersi. Inserire un centrale difensivo in mediana, sabato Ostigard per lo slovacco, per assicurare maggiore copertura senza bisogno di passare alla difesa a tre. L’esordio di Jens Cajuste è stato marchiato dall’errore nell’azione del rigore, ma non è il momento di emettere giudizi da cassazione. Parliamo di un ragazzone di un certo peso e che deve ancora trovare maggiore rapidità di azione. Perché nello stare in campo e in certi movimenti senza palla si vede che il giocatore c’è e sicuramente Garcia vuol farlo diventare un’ottima alternativa, sia come mezzala ma anche come sostituto di Lobotka perché lo svedese sa stare in mezzo.”