Gigi De Canio: “Gli azzurri forti come lo scorso anno. Cajuste ? Dopo 45′ non si può dire nulla!”

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live condotto da Emanuela Castelli: “Il Napoli di Garcia? Un po’ diverso rispetto al passato, ma aspetterei prima di esprimermi, perché non ho visto gli allenamenti e soprattutto con una sola partita vera giocata. Quello che ho visto che il pressing non è stato quasi mai stato portato in maniera sistematico e frenetico, ma la differenza tra le due squadre è troppo è troppo grande per fare una analisi precisa in tal senso. Sicuramente il Napoli ha dato la stessa sensazione di forza dello scorso anno. Oltre alla fase difensiva manca Kim anche per l’impostazione? Non direi, poi dopo la prima gara non si può sentenziare, del resto Kim dal punto di vista tecnico non era poi colui che faceva ripartire sempre l’azione, più che altro faceva grandi accelerazioni che riuscivano a capovolgere l’azione, creando scompiglio. Cajuste? Difficile esprimere una opinione precisa, dopo solo 45’. A Napoli purtroppo si vuole tutto e subito, ma calarsi nella realtà Napoli non è facile, il livello è alto e rischi di fare brutte figure. Ma col tempo, entrando nel contesto di squadra, farà bene. Di Elmas, ad esempio, ne parlano oggi tutti benissimo, eppure nei primi due anni di militanza a Napoli è stato bersagliato da critiche anche feroci. Bisogna andarci piano, mi pare un ottimo profilo, che credo stia molto bene nell’equilibrio del generale Gennaro il Napoli poi sicuramente troverà modo e tempo per mettersi nelle condizioni migliori nella squadra per dare il proprio contribito. Ora siamo condizionati dal giudizio perché ha procurato un rigore, ma è ingeneroso e va concesso del tempo a questo

