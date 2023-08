Gazzetta – Sassuolo e Lazio, è stato subito sold out per le prime due al Maradona

Dopo l’esordio col Frosinone in trasferta, il Napoli giocherà le prime due casalinghe al Maradona col Sassuolo prima e con la Lazio dopo. Ieri è iniziata la vendita dei biglietti, ed è stato subito sold out, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport. “Migliaia in fila Subito dopo l’apertura della vendita libera, ieri alle 12, si è subito creata una fila per acquistare online il prezioso tagliando con decine di migliaia di persone in attesa. Ancora non c’è il dato ufficiale, ma di fatto è quasi scontato che i 27 mila biglietti restanti – rispetto agli abbonamenti – saranno venduti prima di domenica. Troppa la voglia dei napoletani di esserci alla prima dei propri campioni, che saranno ammirati con lo scudetto sul petto. Del resto anche a Frosinone si è avuto testimonianza di come i tifosi azzurri provino in ogni modo a sostenere i propri beniamini dagli spalti. Nonostante fossero solo 1200 i posti riservati in curva, un altro migliaio circa sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti in uno stadio da 16 posti con oltre 11 mila abbonati. Vale a dire che dei tagliandi posti in vendita dal Frosinone uno su tre se lo sono accaparrati dei napoletani, che dovevano essere non residenti in Campania”.

Factory della Comunicazione