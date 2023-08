Gazzetta – Garcia insiste con Cajuste, può essere una doppia alternativa

Nella prima di campionato contro il Frosinone, Jens Cajuste, neo centrocampista del Napoli, non ha brillato, oltre a procurare il rigore del momentaneo vantaggio dei padroni di casa. Ma, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il giocatore è giovane e bisogna aspettare, e soprattutto mister Garcia ci crede, e vuole provarlo in più soluzioni. “L’esordio del neo acquisto è stato marchiato dall’errore nell’azione del rigore, ma non è il momento di emettere giudizi da cassazione. Parliamo di un ragazzone di un certo peso e che deve ancora trovare maggiore rapidità di azione. Perché nello stare in campo e in certi movimenti senza palla si vede che il giocatore c’è e sicuramente Garcia vuol farlo diventare un’ottima alternativa, sia come mezzala ma anche come sostituto di Lobotka perché lo svedese sa stare in mezzo. Serve solo un po’ di pazienza e non manca sicuramente l’esperienza al tecnico francese per gestire l’inserimento e la crescita di questo ragazzone che ha cominciato a dare i primi calci in Cina”.

