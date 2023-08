Coppa Italia Femminile – Nuova stagione, nuovo format. Le date, della fase preliminare alle semifinali

COPPA ITALIA

Ventisei squadre al via della Coppa Italia 2023-24: le dieci di Serie A e le 16 di Serie B. Le prime otto formazioni della graduatoria entreranno in gioco dagli ottavi, previsti per l’11 e il 12 ottobre. Quarti di finale e semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno

Nuova stagione, nuovo format per la Coppa Italia, al via domenica 3 settembre con il turno preliminare. Con il comunicato ufficiale n° 10, la Divisione Serie A Femminile Professionistica ha diffuso la graduatoria di ingresso alla competizione, alla quale partecipano 26 squadre, le 10 della Serie A eBay e le 16 della Serie B.

La Coppa Italia, che vede come detentrice del trofeo la Juventus – che il 4 giugno a Salerno ha sconfitto in finale la Roma -, si svolgerà con due turni a eliminazione diretta e non più con una fase a gironi: turni che saranno quindi preceduti da un preliminare che coinvolgerà due delle tre squadre promosse dalla C alla B (Res Women e Academy Pavia), la Freedom (Cuneo) e il Tavagnacco. Gara unica, in casa della squadra meglio classificata in graduatoria (Res Women-Freedom e Academy Pavia-Tavagnacco).

Le due vincenti si uniranno alle 14 squadre dal 9° al 22° posto della graduatoria, per i sedicesimi di finale previsti in gara secca per domenica 10 settembre, in casa della squadra peggio posizionata in graduatoria. Le otto vincenti raggiungeranno le prime otto squadre in graduatoria per gli ottavi di finale, in programma anch’essi in gara secca e in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria tra l’11 e il 12 ottobre, con la possibilità che le squadre impegnate in UEFA Women’s Champions League posticipino il loro impegno all’8 novembre.

Quarti di finale e semifinali si svolgeranno in gare di andata e ritorno: i quarti il 16-17 gennaio (andata) e il 6-7 febbraio (ritorno), le semifinali il 2-3 marzo (andata) e il 9-10 (ritorno), nei due weekend che precederanno l’inizio della Poule scudetto della Serie A eBay. Il ritorno dei quarti e delle semifinali si giocherà in casa della squadra meglio piazzata in graduatoria.

COPPA ITALIA 2023-24 – LE DATE

Turno preliminare – Domenica 3 settembre

Sedicesimi di finale – Domenica 10 settembre

Ottavi di finale – Martedì 11-mercoledì 12 ottobre (possibili posticipi l’8 novembre)

Quarti di finale – 16-17 gennaio, 6-7 febbraio

Semifinali – 2-3, 9-10 marzo

Finale – Data da definire

IL TABELLONE COMPLETO