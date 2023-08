Calemme, AS: “Veiga? L’unica certezza è che il Napoli ha in pugno uno dei migliori talenti d’Europa”

Il giornalista di AS, Mirko Calemme, attraverso i social, ha commentato il suo pensiero sull’improvviso stallo nella trattativa fra il Napoli ed il Celta per il centrocampista Gabriel Veiga. “Su Veiga l’unica certezza, stasera, è che il Napoli ha in pugno uno dei migliori talenti d’Europa e sarebbe un peccato enorme lasciarselo sfuggire dopo aver raggiunto l’accordo col Celta a condizioni molto vantaggiose rispetto al suo valore. Sul fatto che si fosse vicinissimi non c’è alcun dubbio: lo ha confermato anche il buon Rafa Benitez in conferenza stampa.

Factory della Comunicazione

Dallo scorso weekend gli azzurri negoziano i dettagli del contratto del calciatore con il suo entourage e, fino a qualche ora fa, c’era un po’ di impazienza per il passare dei giorni sia dal lato Celta (che ha fretta di reinvestire sul mercato e vuole definire la vicenda prima di mercoledì, giorno del centenario) che da quello del giocatore (che scalpita per iniziare la sua nuova avventura), ma non si era arrivati a mettere in discussione l’operazione.