Calemme, AS: “Non si può parlare di rottura tra Celta Vigo e Napoli per Veiga”, la situazione

Mirko Calemme, giornalista di AS, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Non si può parlare di rottura tra Celta Vigo e Napoli per Veiga. La trattativa non si è ancora sbloccata del tutto, ma più passano i giorni più cala l’ottimismo. Il Celta ha molta fretta, voleva annunciare la cessione prima del centenario del club in questi giorni. Mancano ancora dei dettagli da sistemare anche con il calciatore. Al momento è certo solo che il Napoli ha in pugno uno dei migliori talenti in Europa e perderlo per questi piccoli dettagli mancanti sarebbe un peccato enorme. Il grosso dell’affare è stato portato avanti con successo, anticipando anche tanti top club. Spero che le difficoltà emerse ieri si possano superare. Questo è un ragazzo che tra qualche anno puoi rivendere a 60 milioni di euro. Il calciatore aspetta il Napoli, ha le valigie pronti da giorni e ha dato il suo sì totale. E questo è un affare che non è mai dipeso dalla situazione Zielinski. Altri club nella corsa a Veiga? Il Celta è molto nervoso proprio perché non ha alternative e ha bisogno dei soldi di questa cessione per fare mercato. Per questo ha fretta. Al momento non mi risulta che altri club possano inserirsi in questa fase di stallo”.

