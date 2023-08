Salernitana, l’avv. Fimmanò: “A Roma meritavamo la vittoria, il calcio d’angolo del pareggio non c’era, ma va bene così…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana:

“A Roma è stata una bella partita, peccato perché potevamo tranquillamente vincerla. Il calcio d’angolo del pareggio non c’era, ma va bene così… Candreva? Veramente fortissimo, sono sicuro che tornerà in Nazionale di questo passo. Il livello è davvero alto, ha qualità straordinarie e l’età lo ha addirittura migliorato in questo nuovo ruolo trovatogli da Paulo Sousa. Farà più gol dello scorso anno. E poi Antonio è una persona straordinaria, uno sportivo di valori e con i fiocchi. Acquisti di fine mercato? Martegani è un gioiello, qualcosa altro poi arriverà. Non è un problema di necessità, questa squadra ha tanti giovani di grande livello, soprattutto in difesa. La Serie A resta il campionato più difficile del mondo, quindi bisogna essere al livello.