Lozano è in scadenza, cedere o rinnovare alle “sue condizioni”? Intanto spunta Lindstrom

Fabian, di questi tempi, non andava neppure in panchina. Era fuori rosa. Lozano no, nella lista di Frosinone c’era. Dunque, formalmente non gioca solo per ragioni tecniche. C’è quell’editto di De Laurentiis («se non rinnova, non gioca») che pesa ancora. Ma Lozano al momento non rinnova, anche perché l’offerta sul tavolo del messicano è di circa 2,2 milioni all’anno e il Chucky non intende rinunciare a 4,5 milioni di questa ultima stagione. Ma è il Fondo Pif, che fino ad adesso ha solo creato ansie, scompiglio e preoccupazioni, a venire in soccorso: perché gli arabi hanno presentato un’offerta da 12 milioni per il messicano. Il Napoli ne vuole 25 (lo ha pagato ben 42 milioni nel 2019). Ma tra dodici mesi lo perde a zero, dunque De Laurentiis e il fidato Chiavelli stanno facendo un’attenta valutazione. E nel frattempo, stanno tutelandosi con Jesper Lindstrom, classe 2000, danese, centrocampista dell’Eintracht Francoforte. Lindstrom ha affrontato gli azzurri negli ottavi di Champions ed è lì che è finito nell’agenda del club. Contatti ci sono da qualche settimana e il danese ha già dato il via libera. Eintracht pronta a trattare e l’operazione avanza molto velocemente tra una riunione e un’altra. Fonte: Il Mattino

