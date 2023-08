Il Ds Meluso ha il compito di sfoltire anche la rosa, novità per Zanoli

Sono ore intense per il ds azzurro Meluso. Un po’ alla volta sta per completare una serie di operazioni, per così dire, minori. Per esempio: ieri, con il manager Sommella, ha definito l’ingaggio di Cheddira. Trasferimento in famiglia e il marocchino da oggi è a Frosinone, alla corte di Di Francesco. Non solo: ultime dettagli per il passaggio di Gaetano all’Empoli: affare in fase di stallo, ma davvero a buon punto. Zanoli non lascia il Napoli, a meno che i pretendenti non presentino offerta da 20 milioni: sarà il vice di Di Lorenzo. Proprio il capitano e Osimhen (che ieri è uscito dal campo indossando la sua maglia numero 59) lo hanno convinto a restare nel gruppo. E stesso discorso per Zerbin. Demme, invece, ha puntato i piedi: con il Napoli c’è ormai una guerra fredda. Vuole andare all’Hertha Berlino ma vuole farlo a prezzo di saldi. Il Napoli aspetta qualche altra offerta. Fonte: Il Mattino

