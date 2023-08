Fedele: “Cajuste è immaturo; la difesa non mi tranquillizza”

Enrico Fedele, dirigente ed opinionista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre condotto da Dario Sarnataro:

“Come giudico il Napoli visto contro il Frosinone? E’ stata la fotocopia della Roma di Garcia, con un centrocampo solido, sebbene Cajuste sia ancora acerbo, e qualche problema difensivo. Va migliorato qualcosa dietro, dove ci sono meno certezze” Il Frosinone è stato impalpabile ma il Napoli ha mostrato qualche difficoltà difensiva. L’altro aspetto da sottolineare è che Cajuste non può essere il sostituto di Lobotka, complimenti a Raspadori che è un rapace da area di rigore, ma trova difficilmente spazio con Osimhen. In alternativa, il 4-4-2 potrebbe dargli più minuti. Manca il sostituto di Lobotka. La difesa non mi tranquillizza: il Napoli ha bisogno di un difensore veloce. Natan lo è in progressione ma è un terzino adattato. Usa spesso la scivolata, e questo è un difetto perché espone il Napoli a rischi. Zielinski come vice Lobotka con l’arrivo di Veiga? Il polacco deve fare due tre tocchi, per me il mediano metodista deve essere un giocatore di appoggio e sostegno a chi è in difficoltà.In ogni caso il Napoli è la favorita numero uno per la vittoria del titolo. E’ forte, ha abbondanza in attacco e c’è Osimhen che fa la differenza in serie A. Ma se fossi nel Napoli prenderei un difensore veloce e più formato, a me piace, per esempio, Milenkovic della Fiorentina. Cajuste è da Napoli? Lui e Natan non possono fare la differenza. Cajuste è immaturo: sembra un eschimese all’equatore. Io non accuso nessuno, però la verità è questa. Parliamo di un giocatore generoso e di fisicità, ma in questo momento non può diventare un titolare del Napoli. Potrà esserlo in futuro? Non lo so: dipende da lui. Servono i tempi di gioco giusti”.